CLDX: Celldex Therapeutics Inc

25.92 USD 1.46 (5.97%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLDX hat sich für heute um 5.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.82 bis zu einem Hoch von 26.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Celldex Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.82 26.33
Jahresspanne
14.40 34.51
Vorheriger Schlusskurs
24.46
Eröffnung
24.85
Bid
25.92
Ask
26.22
Tief
24.82
Hoch
26.33
Volumen
3.206 K
Tagesänderung
5.97%
Monatsänderung
18.46%
6-Monatsänderung
44.00%
Jahresänderung
-23.49%
