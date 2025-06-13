Währungen / CLDX
CLDX: Celldex Therapeutics Inc
25.92 USD 1.46 (5.97%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLDX hat sich für heute um 5.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.82 bis zu einem Hoch von 26.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Celldex Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.82 26.33
Jahresspanne
14.40 34.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.46
- Eröffnung
- 24.85
- Bid
- 25.92
- Ask
- 26.22
- Tief
- 24.82
- Hoch
- 26.33
- Volumen
- 3.206 K
- Tagesänderung
- 5.97%
- Monatsänderung
- 18.46%
- 6-Monatsänderung
- 44.00%
- Jahresänderung
- -23.49%
