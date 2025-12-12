CITR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün General Enterprise Ventures, Inc. hisse senedi 7.10 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 7.10 - 7.88 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 7.37 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 8 değerine ulaştı. CITR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

General Enterprise Ventures, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? General Enterprise Ventures, Inc. hisse senedi şu anda 7.10 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -17.44% ve USD değerlerini izler. CITR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

CITR hisse senedi nasıl alınır? General Enterprise Ventures, Inc. hisselerini şu anki 7.10 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 7.10 ve Ask 7.40 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 8 ve günlük değişim oranı -9.90% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CITR fiyat hareketlerini takip edin.

CITR hisse senedine nasıl yatırım yapılır? General Enterprise Ventures, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 7.00 - 9.00 ve mevcut fiyatı 7.10 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 7.10 veya Ask 7.40 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -17.44% ve 6 aylık değişim oranı -17.44% değerlerini karşılaştırır. CITR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

General Enterprise Ventures, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? General Enterprise Ventures, Inc. hisse senedi yıllık olarak 9.00 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 7.00 - 9.00). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 7.37 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak General Enterprise Ventures, Inc. performansını takip edin.

General Enterprise Ventures, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 7.00 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 7.10 ve hareket ettiği yıllık aralık 7.00 - 9.00 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CITR fiyat hareketlerini izleyin.