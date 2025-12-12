- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CITR: General Enterprise Ventures, Inc.
CITR fiyatı bugün -3.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.10 ve Yüksek fiyatı olarak 7.88 aralığında işlem gördü.
General Enterprise Ventures, Inc. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Sıkça sorulan sorular
CITR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün General Enterprise Ventures, Inc. hisse senedi 7.10 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 7.10 - 7.88 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 7.37 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 8 değerine ulaştı. CITR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
General Enterprise Ventures, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu?
General Enterprise Ventures, Inc. hisse senedi şu anda 7.10 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -17.44% ve USD değerlerini izler. CITR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
CITR hisse senedi nasıl alınır?
General Enterprise Ventures, Inc. hisselerini şu anki 7.10 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 7.10 ve Ask 7.40 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 8 ve günlük değişim oranı -9.90% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CITR fiyat hareketlerini takip edin.
CITR hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
General Enterprise Ventures, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 7.00 - 9.00 ve mevcut fiyatı 7.10 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 7.10 veya Ask 7.40 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -17.44% ve 6 aylık değişim oranı -17.44% değerlerini karşılaştırır. CITR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
General Enterprise Ventures, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
General Enterprise Ventures, Inc. hisse senedi yıllık olarak 9.00 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 7.00 - 9.00). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 7.37 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak General Enterprise Ventures, Inc. performansını takip edin.
General Enterprise Ventures, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 7.00 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 7.10 ve hareket ettiği yıllık aralık 7.00 - 9.00 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CITR fiyat hareketlerini izleyin.
CITR hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
General Enterprise Ventures, Inc. geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 7.37 ve yıllık değişim oranı -17.44% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 7.37
- Açılış
- 7.88
- Satış
- 7.10
- Alış
- 7.40
- Düşük
- 7.10
- Yüksek
- 7.88
- Hacim
- 8
- Günlük değişim
- -3.66%
- Aylık değişim
- -17.44%
- 6 aylık değişim
- -17.44%
- Yıllık değişim
- -17.44%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 413
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki