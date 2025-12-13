- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CITR: General Enterprise Ventures, Inc.
El tipo de cambio de CITR de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.10, mientras que el máximo ha alcanzado 7.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas General Enterprise Ventures, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CITR hoy?
General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) se evalúa hoy en 7.35. El instrumento se negocia dentro de 7.10 - 7.88; el cierre de ayer ha sido 7.37 y el volumen comercial ha alcanzado 25. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CITR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de General Enterprise Ventures, Inc.?
General Enterprise Ventures, Inc. se evalúa actualmente en 7.35. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -14.53% y USD. Monitoree los movimientos de CITR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CITR?
Puede comprar acciones de General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) al precio actual de 7.35. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 7.35 o 7.65, mientras que 25 y -6.73% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CITR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CITR?
Invertir en General Enterprise Ventures, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 7.00 - 9.00 y el precio actual 7.35. Muchos comparan -14.53% y -14.53% antes de colocar órdenes en 7.35 o 7.65. Estudie los cambios diarios de precios de CITR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de General Enterprise Ventures, Inc.?
El precio más alto de General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) en el último año ha sido 9.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 7.00 - 9.00, una comparación con 7.37 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de General Enterprise Ventures, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de General Enterprise Ventures, Inc.?
El precio más bajo de General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) para el año ha sido 7.00. La comparación con los actuales 7.35 y 7.00 - 9.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CITR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CITR?
En el pasado, General Enterprise Ventures, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 7.37 y -14.53% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 7.37
- Open
- 7.88
- Bid
- 7.35
- Ask
- 7.65
- Low
- 7.10
- High
- 7.88
- Volumen
- 25
- Cambio diario
- -0.27%
- Cambio mensual
- -14.53%
- Cambio a 6 meses
- -14.53%
- Cambio anual
- -14.53%