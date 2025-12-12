- Panoramica
CITR: General Enterprise Ventures, Inc.
Il tasso di cambio CITR ha avuto una variazione del 1.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.10 e ad un massimo di 7.88.
Segui le dinamiche di General Enterprise Ventures, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CITR oggi?
Oggi le azioni General Enterprise Ventures, Inc. sono prezzate a 7.51. Viene scambiato all'interno di 7.10 - 7.88, la chiusura di ieri è stata 7.37 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CITR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni General Enterprise Ventures, Inc. pagano dividendi?
General Enterprise Ventures, Inc. è attualmente valutato a 7.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -12.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CITR.
Come acquistare azioni CITR?
Puoi acquistare azioni General Enterprise Ventures, Inc. al prezzo attuale di 7.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 7.51 o 7.81, mentre 12 e -4.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CITR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CITR?
Investire in General Enterprise Ventures, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 7.00 - 9.00 e il prezzo attuale 7.51. Molti confrontano -12.67% e -12.67% prima di effettuare ordini su 7.51 o 7.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CITR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni General Enterprise Ventures, Inc.?
Il prezzo massimo di General Enterprise Ventures, Inc. nell'ultimo anno è stato 9.00. All'interno di 7.00 - 9.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 7.37 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di General Enterprise Ventures, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni General Enterprise Ventures, Inc.?
Il prezzo più basso di General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) nel corso dell'anno è stato 7.00. Confrontandolo con gli attuali 7.51 e 7.00 - 9.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CITR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CITR?
General Enterprise Ventures, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 7.37 e -12.67%.
- Chiusura Precedente
- 7.37
- Apertura
- 7.88
- Bid
- 7.51
- Ask
- 7.81
- Minimo
- 7.10
- Massimo
- 7.88
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 1.90%
- Variazione Mensile
- -12.67%
- Variazione Semestrale
- -12.67%
- Variazione Annuale
- -12.67%
