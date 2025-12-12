- Visão do mercado
CITR: General Enterprise Ventures, Inc.
A taxa do CITR para hoje mudou para 1.90%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.10 e o mais alto foi 7.88.
Veja a dinâmica do par de moedas General Enterprise Ventures, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CITR hoje?
Hoje General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) está avaliado em 7.51. O instrumento é negociado dentro de 7.10 - 7.88, o fechamento de ontem foi 7.37, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CITR em tempo real.
As ações de General Enterprise Ventures, Inc. pagam dividendos?
Atualmente General Enterprise Ventures, Inc. está avaliado em 7.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -12.67% e USD. Monitore os movimentos de CITR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CITR?
Você pode comprar ações de General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) pelo preço atual 7.51. Ordens geralmente são executadas perto de 7.51 ou 7.81, enquanto 12 e -4.70% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CITR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CITR?
Investir em General Enterprise Ventures, Inc. envolve considerar a faixa anual 7.00 - 9.00 e o preço atual 7.51. Muitos comparam -12.67% e -12.67% antes de enviar ordens em 7.51 ou 7.81. Estude as mudanças diárias de preço de CITR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações General Enterprise Ventures, Inc.?
O maior preço de General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) no último ano foi 9.00. As ações oscilaram bastante dentro de 7.00 - 9.00, e a comparação com 7.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de General Enterprise Ventures, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações General Enterprise Ventures, Inc.?
O menor preço de General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) no ano foi 7.00. A comparação com o preço atual 7.51 e 7.00 - 9.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CITR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CITR?
No passado General Enterprise Ventures, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 7.37 e -12.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 7.37
- Open
- 7.88
- Bid
- 7.51
- Ask
- 7.81
- Low
- 7.10
- High
- 7.88
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 1.90%
- Mudança mensal
- -12.67%
- Mudança de 6 meses
- -12.67%
- Mudança anual
- -12.67%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.