CITR: General Enterprise Ventures, Inc.
今日CITR汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点7.10和高点7.88进行交易。
关注General Enterprise Ventures, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CITR股票今天的价格是多少？
General Enterprise Ventures, Inc.股票今天的定价为7.35。它在7.10 - 7.88范围内交易，昨天的收盘价为7.37，交易量达到25。CITR的实时价格图表显示了这些更新。
General Enterprise Ventures, Inc.股票是否支付股息？
General Enterprise Ventures, Inc.目前的价值为7.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.53%和USD。实时查看图表以跟踪CITR走势。
如何购买CITR股票？
您可以以7.35的当前价格购买General Enterprise Ventures, Inc.股票。订单通常设置在7.35或7.65附近，而25和-6.73%显示市场活动。立即关注CITR的实时图表更新。
如何投资CITR股票？
投资General Enterprise Ventures, Inc.需要考虑年度范围7.00 - 9.00和当前价格7.35。许多人在以7.35或7.65下订单之前，会比较-14.53%和。实时查看CITR价格图表，了解每日变化。
General Enterprise Ventures, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，General Enterprise Ventures, Inc.的最高价格是9.00。在7.00 - 9.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪General Enterprise Ventures, Inc.的绩效。
General Enterprise Ventures, Inc.股票的最低价格是多少？
General Enterprise Ventures, Inc.（CITR）的最低价格为7.00。将其与当前的7.35和7.00 - 9.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CITR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CITR股票是什么时候拆分的？
General Enterprise Ventures, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.37和-14.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.37
- 开盘价
- 7.88
- 卖价
- 7.35
- 买价
- 7.65
- 最低价
- 7.10
- 最高价
- 7.88
- 交易量
- 25
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- -14.53%
- 6个月变化
- -14.53%
- 年变化
- -14.53%