报价部分
货币 / CITR
回到股票

CITR: General Enterprise Ventures, Inc.

7.35 USD 0.02 (0.27%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CITR汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点7.10和高点7.88进行交易。

关注General Enterprise Ventures, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

常见问题解答

CITR股票今天的价格是多少？

General Enterprise Ventures, Inc.股票今天的定价为7.35。它在7.10 - 7.88范围内交易，昨天的收盘价为7.37，交易量达到25。CITR的实时价格图表显示了这些更新。

General Enterprise Ventures, Inc.股票是否支付股息？

General Enterprise Ventures, Inc.目前的价值为7.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.53%和USD。实时查看图表以跟踪CITR走势。

如何购买CITR股票？

您可以以7.35的当前价格购买General Enterprise Ventures, Inc.股票。订单通常设置在7.35或7.65附近，而25和-6.73%显示市场活动。立即关注CITR的实时图表更新。

如何投资CITR股票？

投资General Enterprise Ventures, Inc.需要考虑年度范围7.00 - 9.00和当前价格7.35。许多人在以7.35或7.65下订单之前，会比较-14.53%和。实时查看CITR价格图表，了解每日变化。

General Enterprise Ventures, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，General Enterprise Ventures, Inc.的最高价格是9.00。在7.00 - 9.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪General Enterprise Ventures, Inc.的绩效。

General Enterprise Ventures, Inc.股票的最低价格是多少？

General Enterprise Ventures, Inc.（CITR）的最低价格为7.00。将其与当前的7.35和7.00 - 9.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CITR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CITR股票是什么时候拆分的？

General Enterprise Ventures, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.37和-14.53%中可见。

日范围
7.10 7.88
年范围
7.00 9.00
前一天收盘价
7.37
开盘价
7.88
卖价
7.35
买价
7.65
最低价
7.10
最高价
7.88
交易量
25
日变化
-0.27%
月变化
-14.53%
6个月变化
-14.53%
年变化
-14.53%
13 十二月, 星期六