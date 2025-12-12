- Aperçu
CITR: General Enterprise Ventures, Inc.
Le taux de change de CITR a changé de -0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.10 et à un maximum de 7.88.
Suivez la dynamique General Enterprise Ventures, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CITR aujourd'hui ?
L'action General Enterprise Ventures, Inc. est cotée à 7.30 aujourd'hui. Elle se négocie dans 7.10 - 7.88, a clôturé hier à 7.37 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de CITR présente ces mises à jour.
L'action General Enterprise Ventures, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
General Enterprise Ventures, Inc. est actuellement valorisé à 7.30. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -15.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CITR.
Comment acheter des actions CITR ?
Vous pouvez acheter des actions General Enterprise Ventures, Inc. au cours actuel de 7.30. Les ordres sont généralement placés à proximité de 7.30 ou de 7.60, le 16 et le -7.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CITR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CITR ?
Investir dans General Enterprise Ventures, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 7.00 - 9.00 et le prix actuel 7.30. Beaucoup comparent -15.12% et -15.12% avant de passer des ordres à 7.30 ou 7.60. Consultez le graphique du cours de CITR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action General Enterprise Ventures, Inc. ?
Le cours le plus élevé de General Enterprise Ventures, Inc. l'année dernière était 9.00. Au cours de 7.00 - 9.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 7.37 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de General Enterprise Ventures, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action General Enterprise Ventures, Inc. ?
Le cours le plus bas de General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) sur l'année a été 7.00. Sa comparaison avec 7.30 et 7.00 - 9.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CITR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CITR a-t-elle été divisée ?
General Enterprise Ventures, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 7.37 et -15.12% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 7.37
- Ouverture
- 7.88
- Bid
- 7.30
- Ask
- 7.60
- Plus Bas
- 7.10
- Plus Haut
- 7.88
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- -0.95%
- Changement Mensuel
- -15.12%
- Changement à 6 Mois
- -15.12%
- Changement Annuel
- -15.12%
