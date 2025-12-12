- Обзор рынка
CITR: General Enterprise Ventures, Inc.
Курс CITR за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.10, а максимальная — 7.88.
Следите за динамикой General Enterprise Ventures, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CITR сегодня?
General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) сегодня оценивается на уровне 7.31. Инструмент торгуется в пределах 7.10 - 7.88, вчерашнее закрытие составило 7.37, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CITR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям General Enterprise Ventures, Inc.?
General Enterprise Ventures, Inc. в настоящее время оценивается в 7.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.00% и USD. Отслеживайте движения CITR на графике в реальном времени.
Как купить акции CITR?
Вы можете купить акции General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) по текущей цене 7.31. Ордера обычно размещаются около 7.31 или 7.61, тогда как 14 и -7.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CITR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CITR?
Инвестирование в General Enterprise Ventures, Inc. предполагает учет годового диапазона 7.00 - 9.00 и текущей цены 7.31. Многие сравнивают -15.00% и -15.00% перед размещением ордеров на 7.31 или 7.61. Изучайте ежедневные изменения цены CITR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции General Enterprise Ventures, Inc.?
Самая высокая цена General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) за последний год составила 9.00. Акции заметно колебались в пределах 7.00 - 9.00, сравнение с 7.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику General Enterprise Ventures, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции General Enterprise Ventures, Inc.?
Самая низкая цена General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) за год составила 7.00. Сравнение с текущими 7.31 и 7.00 - 9.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CITR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CITR?
В прошлом General Enterprise Ventures, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.37 и -15.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.37
- Open
- 7.88
- Bid
- 7.31
- Ask
- 7.61
- Low
- 7.10
- High
- 7.88
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- -15.00%
- 6-месячное изменение
- -15.00%
- Годовое изменение
- -15.00%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.