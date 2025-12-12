КотировкиРазделы
Валюты / CITR
Назад в Рынок акций США

CITR: General Enterprise Ventures, Inc.

7.31 USD 0.06 (0.81%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CITR за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.10, а максимальная — 7.88.

Следите за динамикой General Enterprise Ventures, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CITR сегодня?

General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) сегодня оценивается на уровне 7.31. Инструмент торгуется в пределах 7.10 - 7.88, вчерашнее закрытие составило 7.37, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CITR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям General Enterprise Ventures, Inc.?

General Enterprise Ventures, Inc. в настоящее время оценивается в 7.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.00% и USD. Отслеживайте движения CITR на графике в реальном времени.

Как купить акции CITR?

Вы можете купить акции General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) по текущей цене 7.31. Ордера обычно размещаются около 7.31 или 7.61, тогда как 14 и -7.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CITR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CITR?

Инвестирование в General Enterprise Ventures, Inc. предполагает учет годового диапазона 7.00 - 9.00 и текущей цены 7.31. Многие сравнивают -15.00% и -15.00% перед размещением ордеров на 7.31 или 7.61. Изучайте ежедневные изменения цены CITR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции General Enterprise Ventures, Inc.?

Самая высокая цена General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) за последний год составила 9.00. Акции заметно колебались в пределах 7.00 - 9.00, сравнение с 7.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику General Enterprise Ventures, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции General Enterprise Ventures, Inc.?

Самая низкая цена General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) за год составила 7.00. Сравнение с текущими 7.31 и 7.00 - 9.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CITR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CITR?

В прошлом General Enterprise Ventures, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.37 и -15.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.10 7.88
Годовой диапазон
7.00 9.00
Предыдущее закрытие
7.37
Open
7.88
Bid
7.31
Ask
7.61
Low
7.10
High
7.88
Объем
14
Дневное изменение
-0.81%
Месячное изменение
-15.00%
6-месячное изменение
-15.00%
Годовое изменение
-15.00%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.