- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CITR: General Enterprise Ventures, Inc.
CITRの今日の為替レートは、-0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり7.10の安値と7.88の高値で取引されました。
General Enterprise Ventures, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
よくあるご質問
CITR株の現在の価格は？
General Enterprise Ventures, Inc.の株価は本日7.30です。7.10 - 7.88内で取引され、前日の終値は7.37、取引量は16に達しました。CITRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
General Enterprise Ventures, Inc.の株は配当を出しますか？
General Enterprise Ventures, Inc.の現在の価格は7.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は-15.12%やUSDにも注目します。CITRの動きはライブチャートで確認できます。
CITR株を買う方法は？
General Enterprise Ventures, Inc.の株は現在7.30で購入可能です。注文は通常7.30または7.60付近で行われ、16や-7.36%が市場の動きを示します。CITRの最新情報はライブチャートで確認できます。
CITR株に投資する方法は？
General Enterprise Ventures, Inc.への投資では、年間の値幅7.00 - 9.00と現在の7.30を考慮します。注文は多くの場合7.30や7.60で行われる前に、-15.12%や-15.12%と比較されます。CITRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
General Enterprise Ventures, Inc.の株の最高値は？
General Enterprise Ventures, Inc.の過去1年の最高値は9.00でした。7.00 - 9.00内で株価は大きく変動し、7.37と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。General Enterprise Ventures, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
General Enterprise Ventures, Inc.の株の最低値は？
General Enterprise Ventures, Inc.(CITR)の年間最安値は7.00でした。現在の7.30や7.00 - 9.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CITRの動きはライブチャートで確認できます。
CITRの株式分割はいつ行われましたか？
General Enterprise Ventures, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、7.37、-15.12%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 7.37
- 始値
- 7.88
- 買値
- 7.30
- 買値
- 7.60
- 安値
- 7.10
- 高値
- 7.88
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- -0.95%
- 1ヶ月の変化
- -15.12%
- 6ヶ月の変化
- -15.12%
- 1年の変化
- -15.12%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前