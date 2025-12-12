クォートセクション
通貨 / CITR
CITR: General Enterprise Ventures, Inc.

7.30 USD 0.07 (0.95%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

CITRの今日の為替レートは、-0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり7.10の安値と7.88の高値で取引されました。

General Enterprise Ventures, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CITR株の現在の価格は？

General Enterprise Ventures, Inc.の株価は本日7.30です。7.10 - 7.88内で取引され、前日の終値は7.37、取引量は16に達しました。CITRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

General Enterprise Ventures, Inc.の株は配当を出しますか？

General Enterprise Ventures, Inc.の現在の価格は7.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は-15.12%やUSDにも注目します。CITRの動きはライブチャートで確認できます。

CITR株を買う方法は？

General Enterprise Ventures, Inc.の株は現在7.30で購入可能です。注文は通常7.30または7.60付近で行われ、16や-7.36%が市場の動きを示します。CITRの最新情報はライブチャートで確認できます。

CITR株に投資する方法は？

General Enterprise Ventures, Inc.への投資では、年間の値幅7.00 - 9.00と現在の7.30を考慮します。注文は多くの場合7.30や7.60で行われる前に、-15.12%や-15.12%と比較されます。CITRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

General Enterprise Ventures, Inc.の株の最高値は？

General Enterprise Ventures, Inc.の過去1年の最高値は9.00でした。7.00 - 9.00内で株価は大きく変動し、7.37と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。General Enterprise Ventures, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

General Enterprise Ventures, Inc.の株の最低値は？

General Enterprise Ventures, Inc.(CITR)の年間最安値は7.00でした。現在の7.30や7.00 - 9.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CITRの動きはライブチャートで確認できます。

CITRの株式分割はいつ行われましたか？

General Enterprise Ventures, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、7.37、-15.12%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
7.10 7.88
1年のレンジ
7.00 9.00
以前の終値
7.37
始値
7.88
買値
7.30
買値
7.60
安値
7.10
高値
7.88
出来高
16
1日の変化
-0.95%
1ヶ月の変化
-15.12%
6ヶ月の変化
-15.12%
1年の変化
-15.12%
