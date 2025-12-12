- Übersicht
CITR: General Enterprise Ventures, Inc.
Der Wechselkurs von CITR hat sich für heute um 1.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.10 bis zu einem Hoch von 7.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die General Enterprise Ventures, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CITR heute?
Die Aktie von General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) notiert heute bei 7.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 7.10 - 7.88 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 7.37 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von CITR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CITR Dividenden?
General Enterprise Ventures, Inc. wird derzeit mit 7.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -12.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CITR zu verfolgen.
Wie kaufe ich CITR-Aktien?
Sie können Aktien von General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) zum aktuellen Kurs von 7.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 7.51 oder 7.81 platziert, während 12 und -4.70% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CITR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CITR-Aktien?
Bei einer Investition in General Enterprise Ventures, Inc. müssen die jährliche Spanne 7.00 - 9.00 und der aktuelle Kurs 7.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -12.67% und -12.67%, bevor sie Orders zu 7.51 oder 7.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CITR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von General Enterprise Ventures, Inc.?
Der höchste Kurs von General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) im vergangenen Jahr lag bei 9.00. Innerhalb von 7.00 - 9.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 7.37 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von General Enterprise Ventures, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von General Enterprise Ventures, Inc.?
Der niedrigste Kurs von General Enterprise Ventures, Inc. (CITR) im Laufe des Jahres betrug 7.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 7.51 und der Spanne 7.00 - 9.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CITR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CITR statt?
General Enterprise Ventures, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 7.37 und -12.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.37
- Eröffnung
- 7.88
- Bid
- 7.51
- Ask
- 7.81
- Tief
- 7.10
- Hoch
- 7.88
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 1.90%
- Monatsänderung
- -12.67%
- 6-Monatsänderung
- -12.67%
- Jahresänderung
- -12.67%
