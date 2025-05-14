FiyatlarBölümler
Dövizler / CING
Geri dön - Hisse senetleri

CING: Cingulate Inc

3.54 USD 0.02 (0.57%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CING fiyatı bugün 0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.46 ve Yüksek fiyatı olarak 3.64 aralığında işlem gördü.

Cingulate Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CING haberleri

Günlük aralık
3.46 3.64
Yıllık aralık
3.02 6.01
Önceki kapanış
3.52
Açılış
3.53
Satış
3.54
Alış
3.84
Düşük
3.46
Yüksek
3.64
Hacim
405
Günlük değişim
0.57%
Aylık değişim
-11.28%
6 aylık değişim
-18.99%
Yıllık değişim
-30.59%
21 Eylül, Pazar