Moedas / CING
CING: Cingulate Inc
3.52 USD 0.18 (4.86%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CING para hoje mudou para -4.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.52 e o mais alto foi 3.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Cingulate Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CING Notícias
- Cingulate fecha acordo de fabricação com Bend Bio Sciences para medicamento de TDAH
- Cingulate secures manufacturing deal with Bend Bio Sciences for ADHD drug
- Cingulate issues shares to lender in series of unregistered transactions
- Cingulate appoints John A. Roberts as executive chairman, CEO placed on leave
- Ascendiant Capital raises Cingulate stock price target to $62 from $61
- Cingulate Posts Wider Loss in Q2
- Cingulate places CEO on leave, appoints interim leadership
- Cingulate submits NDA for ADHD treatment to FDA
- Cingulate receives FDA fee waiver for ADHD drug application
- Cingulate names Nilay Patel as chief legal officer ahead of FDA filing
- Stonegate Capital Partners Initiates Coverage on Cingulate Inc. (CING)
- Cingulate Inc. expands equity plan following stockholder approval
- Life365 Appoints Healthcare Veteran Jay Roberts as Chief Development Officer
- Cingulate receives FDA meeting feedback on ADHD drug
Faixa diária
3.52 3.82
Faixa anual
3.02 6.01
- Fechamento anterior
- 3.70
- Open
- 3.74
- Bid
- 3.52
- Ask
- 3.82
- Low
- 3.52
- High
- 3.82
- Volume
- 430
- Mudança diária
- -4.86%
- Mudança mensal
- -11.78%
- Mudança de 6 meses
- -19.45%
- Mudança anual
- -30.98%
