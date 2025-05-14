КотировкиРазделы
Валюты / CING
Назад в Рынок акций США

CING: Cingulate Inc

3.93 USD 0.02 (0.51%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CING за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.86, а максимальная — 4.00.

Следите за динамикой Cingulate Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.86 4.00
Годовой диапазон
3.02 6.01
Предыдущее закрытие
3.91
Open
3.89
Bid
3.93
Ask
4.23
Low
3.86
High
4.00
Объем
136
Дневное изменение
0.51%
Месячное изменение
-1.50%
6-месячное изменение
-10.07%
Годовое изменение
-22.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.