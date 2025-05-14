Valute / CING
CING: Cingulate Inc
3.54 USD 0.02 (0.57%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CING ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.46 e ad un massimo di 3.64.
Segui le dinamiche di Cingulate Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CING News
- Cingulate sigla accordo di produzione con Bend Bio Sciences per farmaco ADHD
- Cingulate secures manufacturing deal with Bend Bio Sciences for ADHD drug
- Cingulate issues shares to lender in series of unregistered transactions
- Cingulate appoints John A. Roberts as executive chairman, CEO placed on leave
- Ascendiant Capital raises Cingulate stock price target to $62 from $61
- Cingulate Posts Wider Loss in Q2
- Cingulate places CEO on leave, appoints interim leadership
- Cingulate submits NDA for ADHD treatment to FDA
- Cingulate receives FDA fee waiver for ADHD drug application
- Cingulate names Nilay Patel as chief legal officer ahead of FDA filing
- Stonegate Capital Partners Initiates Coverage on Cingulate Inc. (CING)
- Cingulate Inc. expands equity plan following stockholder approval
- Life365 Appoints Healthcare Veteran Jay Roberts as Chief Development Officer
- Cingulate receives FDA meeting feedback on ADHD drug
Intervallo Giornaliero
3.46 3.64
Intervallo Annuale
3.02 6.01
- Chiusura Precedente
- 3.52
- Apertura
- 3.53
- Bid
- 3.54
- Ask
- 3.84
- Minimo
- 3.46
- Massimo
- 3.64
- Volume
- 405
- Variazione giornaliera
- 0.57%
- Variazione Mensile
- -11.28%
- Variazione Semestrale
- -18.99%
- Variazione Annuale
- -30.59%
