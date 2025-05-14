货币 / CING
CING: Cingulate Inc
3.70 USD 0.23 (5.85%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CING汇率已更改-5.85%。当日，交易品种以低点3.62和高点3.93进行交易。
关注Cingulate Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CING新闻
- Cingulate与Bend Bio Sciences达成ADHD药物生产协议
- Cingulate secures manufacturing deal with Bend Bio Sciences for ADHD drug
- Cingulate issues shares to lender in series of unregistered transactions
- Cingulate appoints John A. Roberts as executive chairman, CEO placed on leave
- Ascendiant Capital raises Cingulate stock price target to $62 from $61
- Cingulate Posts Wider Loss in Q2
- Cingulate places CEO on leave, appoints interim leadership
- Cingulate submits NDA for ADHD treatment to FDA
- Cingulate receives FDA fee waiver for ADHD drug application
- Cingulate names Nilay Patel as chief legal officer ahead of FDA filing
- Stonegate Capital Partners Initiates Coverage on Cingulate Inc. (CING)
- Cingulate Inc. expands equity plan following stockholder approval
- Life365 Appoints Healthcare Veteran Jay Roberts as Chief Development Officer
- Cingulate receives FDA meeting feedback on ADHD drug
日范围
3.62 3.93
年范围
3.02 6.01
- 前一天收盘价
- 3.93
- 开盘价
- 3.83
- 卖价
- 3.70
- 买价
- 4.00
- 最低价
- 3.62
- 最高价
- 3.93
- 交易量
- 616
- 日变化
- -5.85%
- 月变化
- -7.27%
- 6个月变化
- -15.33%
- 年变化
- -27.45%
