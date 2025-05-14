通貨 / CING
CING: Cingulate Inc
3.52 USD 0.18 (4.86%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CINGの今日の為替レートは、-4.86%変化しました。日中、通貨は1あたり3.52の安値と3.82の高値で取引されました。
Cingulate Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CING News
- シンギュレート社、ADHD治療薬のベンド・バイオ・サイエンスと製造契約を締結
- Cingulate secures manufacturing deal with Bend Bio Sciences for ADHD drug
- Cingulate issues shares to lender in series of unregistered transactions
- Cingulate appoints John A. Roberts as executive chairman, CEO placed on leave
- Ascendiant Capital raises Cingulate stock price target to $62 from $61
- Cingulate Posts Wider Loss in Q2
- Cingulate places CEO on leave, appoints interim leadership
- Cingulate submits NDA for ADHD treatment to FDA
- Cingulate receives FDA fee waiver for ADHD drug application
- Cingulate names Nilay Patel as chief legal officer ahead of FDA filing
- Stonegate Capital Partners Initiates Coverage on Cingulate Inc. (CING)
- Cingulate Inc. expands equity plan following stockholder approval
- Life365 Appoints Healthcare Veteran Jay Roberts as Chief Development Officer
- Cingulate receives FDA meeting feedback on ADHD drug
1日のレンジ
3.52 3.82
1年のレンジ
3.02 6.01
- 以前の終値
- 3.70
- 始値
- 3.74
- 買値
- 3.52
- 買値
- 3.82
- 安値
- 3.52
- 高値
- 3.82
- 出来高
- 430
- 1日の変化
- -4.86%
- 1ヶ月の変化
- -11.78%
- 6ヶ月の変化
- -19.45%
- 1年の変化
- -30.98%
