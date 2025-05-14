Devises / CING
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CING: Cingulate Inc
3.54 USD 0.02 (0.57%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CING a changé de 0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.46 et à un maximum de 3.64.
Suivez la dynamique Cingulate Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CING Nouvelles
- Cingulate conclut un accord de fabrication avec Bend Bio Sciences pour son médicament contre le TDAH
- Cingulate secures manufacturing deal with Bend Bio Sciences for ADHD drug
- Cingulate issues shares to lender in series of unregistered transactions
- Cingulate appoints John A. Roberts as executive chairman, CEO placed on leave
- Ascendiant Capital raises Cingulate stock price target to $62 from $61
- Cingulate Posts Wider Loss in Q2
- Cingulate places CEO on leave, appoints interim leadership
- Cingulate submits NDA for ADHD treatment to FDA
- Cingulate receives FDA fee waiver for ADHD drug application
- Cingulate names Nilay Patel as chief legal officer ahead of FDA filing
- Stonegate Capital Partners Initiates Coverage on Cingulate Inc. (CING)
- Cingulate Inc. expands equity plan following stockholder approval
- Life365 Appoints Healthcare Veteran Jay Roberts as Chief Development Officer
- Cingulate receives FDA meeting feedback on ADHD drug
Range quotidien
3.46 3.64
Range Annuel
3.02 6.01
- Clôture Précédente
- 3.52
- Ouverture
- 3.53
- Bid
- 3.54
- Ask
- 3.84
- Plus Bas
- 3.46
- Plus Haut
- 3.64
- Volume
- 405
- Changement quotidien
- 0.57%
- Changement Mensuel
- -11.28%
- Changement à 6 Mois
- -18.99%
- Changement Annuel
- -30.59%
20 septembre, samedi