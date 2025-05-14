통화 / CING
CING: Cingulate Inc
3.54 USD 0.02 (0.57%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CING 환율이 오늘 0.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.46이고 고가는 3.64이었습니다.
Cingulate Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CING News
- Cingulate, ADHD 치료제 생산 계약 체결
- Cingulate secures manufacturing deal with Bend Bio Sciences for ADHD drug
- Cingulate issues shares to lender in series of unregistered transactions
- Cingulate appoints John A. Roberts as executive chairman, CEO placed on leave
- Ascendiant Capital raises Cingulate stock price target to $62 from $61
- Cingulate Posts Wider Loss in Q2
- Cingulate places CEO on leave, appoints interim leadership
- Cingulate submits NDA for ADHD treatment to FDA
- Cingulate receives FDA fee waiver for ADHD drug application
- Cingulate names Nilay Patel as chief legal officer ahead of FDA filing
- Stonegate Capital Partners Initiates Coverage on Cingulate Inc. (CING)
- Cingulate Inc. expands equity plan following stockholder approval
- Life365 Appoints Healthcare Veteran Jay Roberts as Chief Development Officer
- Cingulate receives FDA meeting feedback on ADHD drug
일일 변동 비율
3.46 3.64
년간 변동
3.02 6.01
- 이전 종가
- 3.52
- 시가
- 3.53
- Bid
- 3.54
- Ask
- 3.84
- 저가
- 3.46
- 고가
- 3.64
- 볼륨
- 405
- 일일 변동
- 0.57%
- 월 변동
- -11.28%
- 6개월 변동
- -18.99%
- 년간 변동율
- -30.59%
20 9월, 토요일