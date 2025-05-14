Währungen / CING
CING: Cingulate Inc
3.53 USD 0.01 (0.28%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CING hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.50 bis zu einem Hoch von 3.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cingulate Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CING News
- Cingulate sichert sich Herstellungsdeal mit Bend Bio Sciences für ADHS-Medikament
- Cingulate secures manufacturing deal with Bend Bio Sciences for ADHD drug
- Cingulate issues shares to lender in series of unregistered transactions
- Cingulate appoints John A. Roberts as executive chairman, CEO placed on leave
- Ascendiant Capital raises Cingulate stock price target to $62 from $61
- Cingulate Posts Wider Loss in Q2
- Cingulate places CEO on leave, appoints interim leadership
- Cingulate submits NDA for ADHD treatment to FDA
- Cingulate receives FDA fee waiver for ADHD drug application
- Cingulate names Nilay Patel as chief legal officer ahead of FDA filing
- Stonegate Capital Partners Initiates Coverage on Cingulate Inc. (CING)
- Cingulate Inc. expands equity plan following stockholder approval
- Life365 Appoints Healthcare Veteran Jay Roberts as Chief Development Officer
- Cingulate receives FDA meeting feedback on ADHD drug
Tagesspanne
3.50 3.64
Jahresspanne
3.02 6.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.52
- Eröffnung
- 3.53
- Bid
- 3.53
- Ask
- 3.83
- Tief
- 3.50
- Hoch
- 3.64
- Volumen
- 253
- Tagesänderung
- 0.28%
- Monatsänderung
- -11.53%
- 6-Monatsänderung
- -19.22%
- Jahresänderung
- -30.78%
