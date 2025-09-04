Dövizler / CIFR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CIFR: Cipher Mining Inc
12.28 USD 0.43 (3.63%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CIFR fiyatı bugün 3.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.72 ve Yüksek fiyatı olarak 12.82 aralığında işlem gördü.
Cipher Mining Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIFR haberleri
- Why Investors Were Digging in to Cipher Mining Stock This Week
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Has Clear Channel Outdoor (CCO) Outpaced Other Business Services Stocks This Year?
- Cipher Mining hissesi 11,92 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Cipher Mining stock hits 52-week high at 11.92 USD
- Canaccord, Cipher Mining’in hisse fiyat hedefini AI veri merkezi potansiyeli nedeniyle 13 dolara yükseltti
- Canaccord raises Cipher Mining stock price target to $13 on AI data center potential
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- Bitcoin Mining ETF (WGMI) Hits New 52-Week High
- Cipher Mining: Building For The Future, But Still Bleeding (NASDAQ:CIFR)
- Crypto & Blockchain Stocks Poised for Growth Amid Policy Tailwinds
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- The Zacks Analyst Blog Highlights Robinhood Markets, Interactive Brokers, NVIDIA, Cipher Mining and Riot Platforms
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Cipher Mining at H.C. Wainwright: Strategic Insights into Bitcoin and AI
- Stock Market Today: Cipher Mining Rallies as Bitcoin Momentum Lifts Sector
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Cipher Mining stock hits 52-week high at 8.8 USD
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Buy These 5 Crypto-Centric Stocks as September Rate Cut Hopes Rise
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Cipher Mining reports 241 bitcoin mined in August 2025
- Looking For The Next Opendoor? Try These 5 Stocks - Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
Günlük aralık
11.72 12.82
Yıllık aralık
1.86 12.82
- Önceki kapanış
- 11.85
- Açılış
- 11.78
- Satış
- 12.28
- Alış
- 12.58
- Düşük
- 11.72
- Yüksek
- 12.82
- Hacim
- 31.480 K
- Günlük değişim
- 3.63%
- Aylık değişim
- 65.50%
- 6 aylık değişim
- 431.60%
- Yıllık değişim
- 218.96%
21 Eylül, Pazar