CIFR: Cipher Mining Inc
12.10 USD 0.28 (2.26%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CIFR para hoje mudou para -2.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.02 e o mais alto foi 12.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Cipher Mining Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CIFR Notícias
- Ações da Cipher Mining atingem máxima de 52 semanas a US$ 11,92
- Canaccord eleva preço-alvo das ações da Cipher Mining para US$ 13 devido ao potencial de data centers para IA
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- Bitcoin Mining ETF (WGMI) Hits New 52-Week High
- Cipher Mining: Building For The Future, But Still Bleeding (NASDAQ:CIFR)
- Crypto & Blockchain Stocks Poised for Growth Amid Policy Tailwinds
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- The Zacks Analyst Blog Highlights Robinhood Markets, Interactive Brokers, NVIDIA, Cipher Mining and Riot Platforms
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Cipher Mining at H.C. Wainwright: Strategic Insights into Bitcoin and AI
- Stock Market Today: Cipher Mining Rallies as Bitcoin Momentum Lifts Sector
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Cipher Mining stock hits 52-week high at 8.8 USD
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Buy These 5 Crypto-Centric Stocks as September Rate Cut Hopes Rise
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Cipher Mining reports 241 bitcoin mined in August 2025
- Looking For The Next Opendoor? Try These 5 Stocks - Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Air Lease, Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Air Lease (NYSE:AL)
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
Faixa diária
12.02 12.69
Faixa anual
1.86 12.69
- Fechamento anterior
- 12.38
- Open
- 12.64
- Bid
- 12.10
- Ask
- 12.40
- Low
- 12.02
- High
- 12.69
- Volume
- 4.168 K
- Mudança diária
- -2.26%
- Mudança mensal
- 63.07%
- Mudança de 6 meses
- 423.81%
- Mudança anual
- 214.29%
