CIFR: Cipher Mining Inc
11.51 USD 0.66 (6.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CIFR за сегодня изменился на 6.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.49, а максимальная — 11.64.
Следите за динамикой Cipher Mining Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.49 11.64
Годовой диапазон
1.86 11.64
- Предыдущее закрытие
- 10.85
- Open
- 11.07
- Bid
- 11.51
- Ask
- 11.81
- Low
- 10.49
- High
- 11.64
- Объем
- 30.917 K
- Дневное изменение
- 6.08%
- Месячное изменение
- 55.12%
- 6-месячное изменение
- 398.27%
- Годовое изменение
- 198.96%
