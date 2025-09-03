通貨 / CIFR
CIFR: Cipher Mining Inc
11.85 USD 0.53 (4.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CIFRの今日の為替レートは、-4.28%変化しました。日中、通貨は1あたり11.42の安値と12.69の高値で取引されました。
Cipher Mining Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CIFR News
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Has Clear Channel Outdoor (CCO) Outpaced Other Business Services Stocks This Year?
- Cipher Mining株価、52週高値の11.92ドルを記録
- Cipher Mining stock hits 52-week high at 11.92 USD
- Canaccord、AIデータセンターの可能性によりCipher Miningの株価目標を13ドルに引き上げ
- Canaccord raises Cipher Mining stock price target to $13 on AI data center potential
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- Bitcoin Mining ETF (WGMI) Hits New 52-Week High
- Cipher Mining: Building For The Future, But Still Bleeding (NASDAQ:CIFR)
- Crypto & Blockchain Stocks Poised for Growth Amid Policy Tailwinds
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- The Zacks Analyst Blog Highlights Robinhood Markets, Interactive Brokers, NVIDIA, Cipher Mining and Riot Platforms
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Cipher Mining at H.C. Wainwright: Strategic Insights into Bitcoin and AI
- Stock Market Today: Cipher Mining Rallies as Bitcoin Momentum Lifts Sector
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Cipher Mining stock hits 52-week high at 8.8 USD
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Buy These 5 Crypto-Centric Stocks as September Rate Cut Hopes Rise
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Cipher Mining reports 241 bitcoin mined in August 2025
- Looking For The Next Opendoor? Try These 5 Stocks - Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
1日のレンジ
11.42 12.69
1年のレンジ
1.86 12.69
- 以前の終値
- 12.38
- 始値
- 12.64
- 買値
- 11.85
- 買値
- 12.15
- 安値
- 11.42
- 高値
- 12.69
- 出来高
- 45.462 K
- 1日の変化
- -4.28%
- 1ヶ月の変化
- 59.70%
- 6ヶ月の変化
- 412.99%
- 1年の変化
- 207.79%
