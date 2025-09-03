クォートセクション
CIFR
CIFR: Cipher Mining Inc

11.85 USD 0.53 (4.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CIFRの今日の為替レートは、-4.28%変化しました。日中、通貨は1あたり11.42の安値と12.69の高値で取引されました。

Cipher Mining Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
11.42 12.69
1年のレンジ
1.86 12.69
以前の終値
12.38
始値
12.64
買値
11.85
買値
12.15
安値
11.42
高値
12.69
出来高
45.462 K
1日の変化
-4.28%
1ヶ月の変化
59.70%
6ヶ月の変化
412.99%
1年の変化
207.79%
