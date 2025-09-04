Divisas / CIFR
CIFR: Cipher Mining Inc
12.38 USD 0.87 (7.56%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CIFR de hoy ha cambiado un 7.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.20, mientras que el máximo ha alcanzado 12.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cipher Mining Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CIFR News
- Acciones de Cipher Mining alcanzan un máximo de 52 semanas a 11.92 USD
- Canaccord eleva el objetivo de precio de las acciones de Cipher Mining a 13 dólares por su potencial en centros de datos de IA
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- Bitcoin Mining ETF (WGMI) Hits New 52-Week High
- Cipher Mining: Building For The Future, But Still Bleeding (NASDAQ:CIFR)
- Crypto & Blockchain Stocks Poised for Growth Amid Policy Tailwinds
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- The Zacks Analyst Blog Highlights Robinhood Markets, Interactive Brokers, NVIDIA, Cipher Mining and Riot Platforms
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Cipher Mining en H.C. Wainwright: Perspectivas estratégicas sobre Bitcoin e IA
- Stock Market Today: Cipher Mining Rallies as Bitcoin Momentum Lifts Sector
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Cipher Mining stock hits 52-week high at 8.8 USD
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Buy These 5 Crypto-Centric Stocks as September Rate Cut Hopes Rise
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Cipher Mining reports 241 bitcoin mined in August 2025
- Looking For The Next Opendoor? Try These 5 Stocks - Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
Rango diario
11.20 12.66
Rango anual
1.86 12.66
- Cierres anteriores
- 11.51
- Open
- 11.28
- Bid
- 12.38
- Ask
- 12.68
- Low
- 11.20
- High
- 12.66
- Volumen
- 40.745 K
- Cambio diario
- 7.56%
- Cambio mensual
- 66.85%
- Cambio a 6 meses
- 435.93%
- Cambio anual
- 221.56%
