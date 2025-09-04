통화 / CIFR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CIFR: Cipher Mining Inc
12.28 USD 0.43 (3.63%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CIFR 환율이 오늘 3.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.72이고 고가는 12.82이었습니다.
Cipher Mining Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIFR News
- Why Investors Were Digging in to Cipher Mining Stock This Week
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Has Clear Channel Outdoor (CCO) Outpaced Other Business Services Stocks This Year?
- Cipher Mining, 52주 신고가 경신…주당 11.92달러
- Cipher Mining stock hits 52-week high at 11.92 USD
- 카나코드, 사이퍼 마이닝 목표 주가 AI 데이터센터 잠재력에 18,000원으로 상향
- Canaccord raises Cipher Mining stock price target to $13 on AI data center potential
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- Bitcoin Mining ETF (WGMI) Hits New 52-Week High
- Cipher Mining: Building For The Future, But Still Bleeding (NASDAQ:CIFR)
- Crypto & Blockchain Stocks Poised for Growth Amid Policy Tailwinds
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- The Zacks Analyst Blog Highlights Robinhood Markets, Interactive Brokers, NVIDIA, Cipher Mining and Riot Platforms
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Cipher Mining at H.C. Wainwright: Strategic Insights into Bitcoin and AI
- Stock Market Today: Cipher Mining Rallies as Bitcoin Momentum Lifts Sector
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Cipher Mining stock hits 52-week high at 8.8 USD
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Buy These 5 Crypto-Centric Stocks as September Rate Cut Hopes Rise
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Cipher Mining reports 241 bitcoin mined in August 2025
- Looking For The Next Opendoor? Try These 5 Stocks - Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
일일 변동 비율
11.72 12.82
년간 변동
1.86 12.82
- 이전 종가
- 11.85
- 시가
- 11.78
- Bid
- 12.28
- Ask
- 12.58
- 저가
- 11.72
- 고가
- 12.82
- 볼륨
- 31.478 K
- 일일 변동
- 3.63%
- 월 변동
- 65.50%
- 6개월 변동
- 431.60%
- 년간 변동율
- 218.96%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K