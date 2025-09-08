Währungen / CIFR
CIFR: Cipher Mining Inc
11.85 USD 0.53 (4.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CIFR hat sich für heute um -4.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.42 bis zu einem Hoch von 12.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cipher Mining Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.42 12.69
Jahresspanne
1.86 12.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.38
- Eröffnung
- 12.64
- Bid
- 11.85
- Ask
- 12.15
- Tief
- 11.42
- Hoch
- 12.69
- Volumen
- 45.462 K
- Tagesänderung
- -4.28%
- Monatsänderung
- 59.70%
- 6-Monatsänderung
- 412.99%
- Jahresänderung
- 207.79%
