CI: The Cigna Group

290.44 USD 3.42 (1.16%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CI fiyatı bugün -1.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 287.06 ve Yüksek fiyatı olarak 294.94 aralığında işlem gördü.

The Cigna Group hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
287.06 294.94
Yıllık aralık
256.89 358.89
Önceki kapanış
293.86
Açılış
293.75
Satış
290.44
Alış
290.74
Düşük
287.06
Yüksek
294.94
Hacim
2.528 K
Günlük değişim
-1.16%
Aylık değişim
-3.51%
6 aylık değişim
-12.05%
Yıllık değişim
-16.24%
21 Eylül, Pazar