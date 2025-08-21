Währungen / CI
CI: The Cigna Group
293.86 USD 2.72 (0.92%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CI hat sich für heute um -0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 293.29 bis zu einem Hoch von 297.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Cigna Group-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CI News
- 2 HMO Stocks Poised to Thrive Despite Escalating Medical Costs
- Cantor Fitzgerald bestätigt "Overweight"-Rating für UnitedHealth
- Cantor Fitzgerald bestätigt Tenet Healthcare-Rating trotz Unsicherheiten im Marketplace 2026
- UnitedHealth stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- Cantor Fitzgerald bestätigt Cigna-Rating mit "Overweight"
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Will UnitedHealth's Push for Access to Trump Calm Investor Jitters?
- Rate of employers covering weight-loss drugs is flat, Cigna says
- Cigna stock expands specialty pharmacy footprint with $3.5 billion Shields investment
- CVS Health Trades Cheaper Than Industry: How to Play the Stock?
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Companies tap US bond market for nearly $70 billion, starting September on a busy note
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- US corporate debt market returns in force after market holiday
- Analyst Favors Cigna, Alignment Healthcare, Cautious On Peers - Cigna Group (NYSE:CI)
- US insurers likely to cover updated COVID shots this year, industry sources say
- CVS Health Services' Q2 AOI Falls Despite Sales Gain: More Risk Ahead?
- Centene stock price target maintained by Cantor Fitzgerald amid rate increase concerns
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- ACA Rule Pause Offers Relief to UnitedHealth (UNH) and Peers Facing Rising Costs - TipRanks.com
- Tracking Ray Dalio’s Bridgewater Associates 13F Portfolio – Q2 2025 Update (NASDAQ:ALLW)
- Elevance Health - Piggy Bank Or Headache? (NYSE:ELV)
- Gilead Sciences Stock (GILD) Turns Negative As CVS Says No To HIV Prevention Drug - TipRanks.com
Tagesspanne
293.29 297.18
Jahresspanne
256.89 358.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 296.58
- Eröffnung
- 296.74
- Bid
- 293.86
- Ask
- 294.16
- Tief
- 293.29
- Hoch
- 297.18
- Volumen
- 1.683 K
- Tagesänderung
- -0.92%
- Monatsänderung
- -2.37%
- 6-Monatsänderung
- -11.02%
- Jahresänderung
- -15.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K