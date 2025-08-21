KurseKategorien
CI: The Cigna Group

293.86 USD 2.72 (0.92%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CI hat sich für heute um -0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 293.29 bis zu einem Hoch von 297.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Cigna Group-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
293.29 297.18
Jahresspanne
256.89 358.89
Vorheriger Schlusskurs
296.58
Eröffnung
296.74
Bid
293.86
Ask
294.16
Tief
293.29
Hoch
297.18
Volumen
1.683 K
Tagesänderung
-0.92%
Monatsänderung
-2.37%
6-Monatsänderung
-11.02%
Jahresänderung
-15.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K