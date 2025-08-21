通貨 / CI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CI: The Cigna Group
293.86 USD 2.72 (0.92%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CIの今日の為替レートは、-0.92%変化しました。日中、通貨は1あたり293.29の安値と297.18の高値で取引されました。
The Cigna Groupダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CI News
- 2 HMO Stocks Poised to Thrive Despite Escalating Medical Costs
- ユナイテッドヘルスの株式評価、カンター・フィッツジェラルドがオーバーウェイトを再確認
- キャンター・フィッツジェラルド、2026年マーケットプレイス不確実性の中でテネット・ヘルスケアの評価を維持
- UnitedHealth stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- キャンター・フィッツジェラルド、シグナ株の「オーバーウェイト」評価を維持
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Will UnitedHealth's Push for Access to Trump Calm Investor Jitters?
- Rate of employers covering weight-loss drugs is flat, Cigna says
- Cigna stock expands specialty pharmacy footprint with $3.5 billion Shields investment
- CVS Health Trades Cheaper Than Industry: How to Play the Stock?
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Companies tap US bond market for nearly $70 billion, starting September on a busy note
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- US corporate debt market returns in force after market holiday
- Analyst Favors Cigna, Alignment Healthcare, Cautious On Peers - Cigna Group (NYSE:CI)
- US insurers likely to cover updated COVID shots this year, industry sources say
- CVS Health Services' Q2 AOI Falls Despite Sales Gain: More Risk Ahead?
- Centene stock price target maintained by Cantor Fitzgerald amid rate increase concerns
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- ACA Rule Pause Offers Relief to UnitedHealth (UNH) and Peers Facing Rising Costs - TipRanks.com
- Tracking Ray Dalio’s Bridgewater Associates 13F Portfolio – Q2 2025 Update (NASDAQ:ALLW)
- Elevance Health - Piggy Bank Or Headache? (NYSE:ELV)
- Gilead Sciences Stock (GILD) Turns Negative As CVS Says No To HIV Prevention Drug - TipRanks.com
1日のレンジ
293.29 297.18
1年のレンジ
256.89 358.89
- 以前の終値
- 296.58
- 始値
- 296.74
- 買値
- 293.86
- 買値
- 294.16
- 安値
- 293.29
- 高値
- 297.18
- 出来高
- 1.683 K
- 1日の変化
- -0.92%
- 1ヶ月の変化
- -2.37%
- 6ヶ月の変化
- -11.02%
- 1年の変化
- -15.26%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B