货币 / CI
CI: The Cigna Group
294.02 USD 3.03 (1.02%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CI汇率已更改-1.02%。当日，交易品种以低点292.32和高点298.76进行交易。
关注The Cigna Group动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
292.32 298.76
年范围
256.89 358.89
- 前一天收盘价
- 297.05
- 开盘价
- 297.17
- 卖价
- 294.02
- 买价
- 294.32
- 最低价
- 292.32
- 最高价
- 298.76
- 交易量
- 2.034 K
- 日变化
- -1.02%
- 月变化
- -2.32%
- 6个月变化
- -10.97%
- 年变化
- -15.21%
