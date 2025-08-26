Divisas / CI
CI: The Cigna Group
296.58 USD 2.56 (0.87%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CI de hoy ha cambiado un 0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 294.84, mientras que el máximo ha alcanzado 299.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Cigna Group. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de The Cigna Group en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
294.84 299.70
Rango anual
256.89 358.89
- Cierres anteriores
- 294.02
- Open
- 294.91
- Bid
- 296.58
- Ask
- 296.88
- Low
- 294.84
- High
- 299.70
- Volumen
- 2.097 K
- Cambio diario
- 0.87%
- Cambio mensual
- -1.47%
- Cambio a 6 meses
- -10.20%
- Cambio anual
- -14.47%
