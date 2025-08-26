CotizacionesSecciones
CI: The Cigna Group

296.58 USD 2.56 (0.87%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CI de hoy ha cambiado un 0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 294.84, mientras que el máximo ha alcanzado 299.70.

Rango diario
294.84 299.70
Rango anual
256.89 358.89
Cierres anteriores
294.02
Open
294.91
Bid
296.58
Ask
296.88
Low
294.84
High
299.70
Volumen
2.097 K
Cambio diario
0.87%
Cambio mensual
-1.47%
Cambio a 6 meses
-10.20%
Cambio anual
-14.47%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B