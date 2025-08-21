Валюты / CI
CI: The Cigna Group
294.02 USD 3.03 (1.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CI за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 292.32, а максимальная — 298.76.
Следите за динамикой The Cigna Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CI
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг акций Tenet Healthcare на фоне неопределенности на рынке в 2026 году
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг UnitedHealth на уровне "выше рынка"
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг акций Cigna на уровне "Выше рынка"
- Will UnitedHealth's Push for Access to Trump Calm Investor Jitters?
- Rate of employers covering weight-loss drugs is flat, Cigna says
- Cigna stock expands specialty pharmacy footprint with $3.5 billion Shields investment
- CVS Health Trades Cheaper Than Industry: How to Play the Stock?
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Companies tap US bond market for nearly $70 billion, starting September on a busy note
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- US corporate debt market returns in force after market holiday
- Analyst Favors Cigna, Alignment Healthcare, Cautious On Peers - Cigna Group (NYSE:CI)
- US insurers likely to cover updated COVID shots this year, industry sources say
- CVS Health Services' Q2 AOI Falls Despite Sales Gain: More Risk Ahead?
- Centene stock price target maintained by Cantor Fitzgerald amid rate increase concerns
- ACA Rule Pause Offers Relief to UnitedHealth (UNH) and Peers Facing Rising Costs - TipRanks.com
- Tracking Ray Dalio’s Bridgewater Associates 13F Portfolio – Q2 2025 Update (NASDAQ:ALLW)
- Elevance Health - Piggy Bank Or Headache? (NYSE:ELV)
- Gilead Sciences Stock (GILD) Turns Negative As CVS Says No To HIV Prevention Drug - TipRanks.com
Дневной диапазон
292.32 298.76
Годовой диапазон
256.89 358.89
- Предыдущее закрытие
- 297.05
- Open
- 297.17
- Bid
- 294.02
- Ask
- 294.32
- Low
- 292.32
- High
- 298.76
- Объем
- 2.034 K
- Дневное изменение
- -1.02%
- Месячное изменение
- -2.32%
- 6-месячное изменение
- -10.97%
- Годовое изменение
- -15.21%
