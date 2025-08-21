Moedas / CI
CI: The Cigna Group
296.58 USD 2.56 (0.87%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CI para hoje mudou para 0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 294.84 e o mais alto foi 299.70.
Veja a dinâmica do par de moedas The Cigna Group. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
294.84 299.70
Faixa anual
256.89 358.89
- Fechamento anterior
- 294.02
- Open
- 294.91
- Bid
- 296.58
- Ask
- 296.88
- Low
- 294.84
- High
- 299.70
- Volume
- 2.097 K
- Mudança diária
- 0.87%
- Mudança mensal
- -1.47%
- Mudança de 6 meses
- -10.20%
- Mudança anual
- -14.47%
