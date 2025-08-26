Devises / CI
CI: The Cigna Group
290.44 USD 3.42 (1.16%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CI a changé de -1.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 287.06 et à un maximum de 294.94.
Suivez la dynamique The Cigna Group. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
287.06 294.94
Range Annuel
256.89 358.89
- Clôture Précédente
- 293.86
- Ouverture
- 293.75
- Bid
- 290.44
- Ask
- 290.74
- Plus Bas
- 287.06
- Plus Haut
- 294.94
- Volume
- 2.528 K
- Changement quotidien
- -1.16%
- Changement Mensuel
- -3.51%
- Changement à 6 Mois
- -12.05%
- Changement Annuel
- -16.24%
20 septembre, samedi