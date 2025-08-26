통화 / CI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CI: The Cigna Group
290.44 USD 3.42 (1.16%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CI 환율이 오늘 -1.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 287.06이고 고가는 294.94이었습니다.
The Cigna Group 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CI News
- CVS Health Steps Up to Bolster Oak Street as Cost Pressures Mount
- 유나이티드헬스그룹, Medicare Advantage 변화 속 UBS ’매수’ 등급 유지
- Zacks Industry Outlook Highlights Cigna and Humana
- UnitedHealth stock holds Buy rating at UBS amid Medicare Advantage changes
- 2 HMO Stocks Poised to Thrive Despite Escalating Medical Costs
- 테넷 헬스케어, Cantor Fitzgerald, ’비중확대’ 등급 유지
- 유나이티드헬스그룹, Cantor Fitzgerald ’비중확대’ 등급 유지
- 테넷 헬스케어, Cantor Fitzgerald, 2026년 시장 불확실성 속 투자의견 유지
- UnitedHealth stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- 시그나(Cigna) 주식 투자의견, Cantor Fitzgerald, ’비중확대’ 유지
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Will UnitedHealth's Push for Access to Trump Calm Investor Jitters?
- Rate of employers covering weight-loss drugs is flat, Cigna says
- Cigna stock expands specialty pharmacy footprint with $3.5 billion Shields investment
- CVS Health Trades Cheaper Than Industry: How to Play the Stock?
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Companies tap US bond market for nearly $70 billion, starting September on a busy note
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- US corporate debt market returns in force after market holiday
- Analyst Favors Cigna, Alignment Healthcare, Cautious On Peers - Cigna Group (NYSE:CI)
- US insurers likely to cover updated COVID shots this year, industry sources say
- CVS Health Services' Q2 AOI Falls Despite Sales Gain: More Risk Ahead?
- Centene stock price target maintained by Cantor Fitzgerald amid rate increase concerns
일일 변동 비율
287.06 294.94
년간 변동
256.89 358.89
- 이전 종가
- 293.86
- 시가
- 293.75
- Bid
- 290.44
- Ask
- 290.74
- 저가
- 287.06
- 고가
- 294.94
- 볼륨
- 2.528 K
- 일일 변동
- -1.16%
- 월 변동
- -3.51%
- 6개월 변동
- -12.05%
- 년간 변동율
- -16.24%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K