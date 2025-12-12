CHYM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Chime Financial, Inc. hisse senedi 26.29 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 26.14 - 27.41 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 27.49 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4292 değerine ulaştı. CHYM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Chime Financial, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Chime Financial, Inc. hisse senedi şu anda 26.29 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -38.86% ve USD değerlerini izler. CHYM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

CHYM hisse senedi nasıl alınır? Chime Financial, Inc. hisselerini şu anki 26.29 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 26.29 ve Ask 26.59 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4292 ve günlük değişim oranı -3.52% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CHYM fiyat hareketlerini takip edin.

CHYM hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Chime Financial, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 16.17 - 44.94 ve mevcut fiyatı 26.29 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 26.29 veya Ask 26.59 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 20.76% ve 6 aylık değişim oranı -22.17% değerlerini karşılaştırır. CHYM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Chime Financial, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Chime Financial, Inc. hisse senedi yıllık olarak 44.94 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 16.17 - 44.94). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 27.49 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Chime Financial, Inc. performansını takip edin.

Chime Financial, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Chime Financial, Inc. (CHYM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 16.17 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 26.29 ve hareket ettiği yıllık aralık 16.17 - 44.94 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CHYM fiyat hareketlerini izleyin.