CHYM: Chime Financial, Inc.
Le taux de change de CHYM a changé de -4.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.94 et à un maximum de 27.41.
Suivez la dynamique Chime Financial, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CHYM aujourd'hui ?
L'action Chime Financial, Inc. est cotée à 26.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans 25.94 - 27.41, a clôturé hier à 27.49 et son volume d'échange a atteint 8808. Le graphique en temps réel du cours de CHYM présente ces mises à jour.
L'action Chime Financial, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Chime Financial, Inc. est actuellement valorisé à 26.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -38.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CHYM.
Comment acheter des actions CHYM ?
Vous pouvez acheter des actions Chime Financial, Inc. au cours actuel de 26.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.26 ou de 26.56, le 8808 et le -3.63% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CHYM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CHYM ?
Investir dans Chime Financial, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.17 - 44.94 et le prix actuel 26.26. Beaucoup comparent 20.62% et -22.26% avant de passer des ordres à 26.26 ou 26.56. Consultez le graphique du cours de CHYM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Chime Financial, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Chime Financial, Inc. l'année dernière était 44.94. Au cours de 16.17 - 44.94, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.49 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Chime Financial, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Chime Financial, Inc. ?
Le cours le plus bas de Chime Financial, Inc. (CHYM) sur l'année a été 16.17. Sa comparaison avec 26.26 et 16.17 - 44.94 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CHYM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CHYM a-t-elle été divisée ?
Chime Financial, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.49 et -38.93% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.49
- Ouverture
- 27.25
- Bid
- 26.26
- Ask
- 26.56
- Plus Bas
- 25.94
- Plus Haut
- 27.41
- Volume
- 8.808 K
- Changement quotidien
- -4.47%
- Changement Mensuel
- 20.62%
- Changement à 6 Mois
- -22.26%
- Changement Annuel
- -38.93%
