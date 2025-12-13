CHYM: Chime Financial, Inc.
今日CHYM汇率已更改-4.73%。当日，交易品种以低点25.94和高点27.41进行交易。
关注Chime Financial, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CHYM股票今天的价格是多少？
Chime Financial, Inc.股票今天的定价为26.19。它在25.94 - 27.41范围内交易，昨天的收盘价为27.49，交易量达到13311。CHYM的实时价格图表显示了这些更新。
Chime Financial, Inc.股票是否支付股息？
Chime Financial, Inc.目前的价值为26.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.09%和USD。实时查看图表以跟踪CHYM走势。
如何购买CHYM股票？
您可以以26.19的当前价格购买Chime Financial, Inc.股票。订单通常设置在26.19或26.49附近，而13311和-3.89%显示市场活动。立即关注CHYM的实时图表更新。
如何投资CHYM股票？
投资Chime Financial, Inc.需要考虑年度范围16.17 - 44.94和当前价格26.19。许多人在以26.19或26.49下订单之前，会比较20.30%和。实时查看CHYM价格图表，了解每日变化。
Chime Financial, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Chime Financial, Inc.的最高价格是44.94。在16.17 - 44.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Chime Financial, Inc.的绩效。
Chime Financial, Inc.股票的最低价格是多少？
Chime Financial, Inc.（CHYM）的最低价格为16.17。将其与当前的26.19和16.17 - 44.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CHYM股票是什么时候拆分的？
Chime Financial, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.49和-39.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.49
- 开盘价
- 27.25
- 卖价
- 26.19
- 买价
- 26.49
- 最低价
- 25.94
- 最高价
- 27.41
- 交易量
- 13.311 K
- 日变化
- -4.73%
- 月变化
- 20.30%
- 6个月变化
- -22.47%
- 年变化
- -39.09%