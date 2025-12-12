- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CHYM: Chime Financial, Inc.
Курс CHYM за сегодня изменился на -3.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.14, а максимальная — 27.41.
Следите за динамикой Chime Financial, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CHYM сегодня?
Chime Financial, Inc. (CHYM) сегодня оценивается на уровне 26.55. Инструмент торгуется в пределах 26.14 - 27.41, вчерашнее закрытие составило 27.49, а торговый объем достиг 5266. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHYM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chime Financial, Inc.?
Chime Financial, Inc. в настоящее время оценивается в 26.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -38.26% и USD. Отслеживайте движения CHYM на графике в реальном времени.
Как купить акции CHYM?
Вы можете купить акции Chime Financial, Inc. (CHYM) по текущей цене 26.55. Ордера обычно размещаются около 26.55 или 26.85, тогда как 5266 и -2.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHYM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CHYM?
Инвестирование в Chime Financial, Inc. предполагает учет годового диапазона 16.17 - 44.94 и текущей цены 26.55. Многие сравнивают 21.96% и -21.40% перед размещением ордеров на 26.55 или 26.85. Изучайте ежедневные изменения цены CHYM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Chime Financial, Inc.?
Самая высокая цена Chime Financial, Inc. (CHYM) за последний год составила 44.94. Акции заметно колебались в пределах 16.17 - 44.94, сравнение с 27.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chime Financial, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Chime Financial, Inc.?
Самая низкая цена Chime Financial, Inc. (CHYM) за год составила 16.17. Сравнение с текущими 26.55 и 16.17 - 44.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHYM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CHYM?
В прошлом Chime Financial, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.49 и -38.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.49
- Open
- 27.25
- Bid
- 26.55
- Ask
- 26.85
- Low
- 26.14
- High
- 27.41
- Объем
- 5.266 K
- Дневное изменение
- -3.42%
- Месячное изменение
- 21.96%
- 6-месячное изменение
- -21.40%
- Годовое изменение
- -38.26%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.