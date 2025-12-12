КотировкиРазделы
Валюты / CHYM
Назад в Рынок акций США

CHYM: Chime Financial, Inc.

26.55 USD 0.94 (3.42%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CHYM за сегодня изменился на -3.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.14, а максимальная — 27.41.

Следите за динамикой Chime Financial, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHYM сегодня?

Chime Financial, Inc. (CHYM) сегодня оценивается на уровне 26.55. Инструмент торгуется в пределах 26.14 - 27.41, вчерашнее закрытие составило 27.49, а торговый объем достиг 5266. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHYM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chime Financial, Inc.?

Chime Financial, Inc. в настоящее время оценивается в 26.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -38.26% и USD. Отслеживайте движения CHYM на графике в реальном времени.

Как купить акции CHYM?

Вы можете купить акции Chime Financial, Inc. (CHYM) по текущей цене 26.55. Ордера обычно размещаются около 26.55 или 26.85, тогда как 5266 и -2.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHYM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHYM?

Инвестирование в Chime Financial, Inc. предполагает учет годового диапазона 16.17 - 44.94 и текущей цены 26.55. Многие сравнивают 21.96% и -21.40% перед размещением ордеров на 26.55 или 26.85. Изучайте ежедневные изменения цены CHYM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Chime Financial, Inc.?

Самая высокая цена Chime Financial, Inc. (CHYM) за последний год составила 44.94. Акции заметно колебались в пределах 16.17 - 44.94, сравнение с 27.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chime Financial, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Chime Financial, Inc.?

Самая низкая цена Chime Financial, Inc. (CHYM) за год составила 16.17. Сравнение с текущими 26.55 и 16.17 - 44.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHYM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHYM?

В прошлом Chime Financial, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.49 и -38.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.14 27.41
Годовой диапазон
16.17 44.94
Предыдущее закрытие
27.49
Open
27.25
Bid
26.55
Ask
26.85
Low
26.14
High
27.41
Объем
5.266 K
Дневное изменение
-3.42%
Месячное изменение
21.96%
6-месячное изменение
-21.40%
Годовое изменение
-38.26%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.