CHYM: Chime Financial, Inc.
A taxa do CHYM para hoje mudou para -3.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.14 e o mais alto foi 27.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Chime Financial, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CHYM hoje?
Hoje Chime Financial, Inc. (CHYM) está avaliado em 26.55. O instrumento é negociado dentro de 26.14 - 27.41, o fechamento de ontem foi 27.49, e o volume de negociação atingiu 5266. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CHYM em tempo real.
As ações de Chime Financial, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Chime Financial, Inc. está avaliado em 26.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -38.26% e USD. Monitore os movimentos de CHYM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CHYM?
Você pode comprar ações de Chime Financial, Inc. (CHYM) pelo preço atual 26.55. Ordens geralmente são executadas perto de 26.55 ou 26.85, enquanto 5266 e -2.57% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CHYM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CHYM?
Investir em Chime Financial, Inc. envolve considerar a faixa anual 16.17 - 44.94 e o preço atual 26.55. Muitos comparam 21.96% e -21.40% antes de enviar ordens em 26.55 ou 26.85. Estude as mudanças diárias de preço de CHYM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Chime Financial, Inc.?
O maior preço de Chime Financial, Inc. (CHYM) no último ano foi 44.94. As ações oscilaram bastante dentro de 16.17 - 44.94, e a comparação com 27.49 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Chime Financial, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Chime Financial, Inc.?
O menor preço de Chime Financial, Inc. (CHYM) no ano foi 16.17. A comparação com o preço atual 26.55 e 16.17 - 44.94 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CHYM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CHYM?
No passado Chime Financial, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.49 e -38.26% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.49
- Open
- 27.25
- Bid
- 26.55
- Ask
- 26.85
- Low
- 26.14
- High
- 27.41
- Volume
- 5.266 K
- Mudança diária
- -3.42%
- Mudança mensal
- 21.96%
- Mudança de 6 meses
- -21.40%
- Mudança anual
- -38.26%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.