- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CHYM: Chime Financial, Inc.
Der Wechselkurs von CHYM hat sich für heute um -3.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.14 bis zu einem Hoch von 27.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chime Financial, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CHYM heute?
Die Aktie von Chime Financial, Inc. (CHYM) notiert heute bei 26.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von 26.14 - 27.41 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.49 und das Handelsvolumen erreichte 5266. Das Live-Chart von CHYM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CHYM Dividenden?
Chime Financial, Inc. wird derzeit mit 26.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -38.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CHYM zu verfolgen.
Wie kaufe ich CHYM-Aktien?
Sie können Aktien von Chime Financial, Inc. (CHYM) zum aktuellen Kurs von 26.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.55 oder 26.85 platziert, während 5266 und -2.57% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CHYM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CHYM-Aktien?
Bei einer Investition in Chime Financial, Inc. müssen die jährliche Spanne 16.17 - 44.94 und der aktuelle Kurs 26.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 21.96% und -21.40%, bevor sie Orders zu 26.55 oder 26.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CHYM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Chime Financial, Inc.?
Der höchste Kurs von Chime Financial, Inc. (CHYM) im vergangenen Jahr lag bei 44.94. Innerhalb von 16.17 - 44.94 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.49 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Chime Financial, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Chime Financial, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Chime Financial, Inc. (CHYM) im Laufe des Jahres betrug 16.17. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.55 und der Spanne 16.17 - 44.94 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CHYM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CHYM statt?
Chime Financial, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.49 und -38.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.49
- Eröffnung
- 27.25
- Bid
- 26.55
- Ask
- 26.85
- Tief
- 26.14
- Hoch
- 27.41
- Volumen
- 5.266 K
- Tagesänderung
- -3.42%
- Monatsänderung
- 21.96%
- 6-Monatsänderung
- -21.40%
- Jahresänderung
- -38.26%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh