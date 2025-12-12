QuotazioniSezioni
CHYM: Chime Financial, Inc.

26.55 USD 0.94 (3.42%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio CHYM ha avuto una variazione del -3.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.14 e ad un massimo di 27.41.

Segui le dinamiche di Chime Financial, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CHYM oggi?

Oggi le azioni Chime Financial, Inc. sono prezzate a 26.55. Viene scambiato all'interno di 26.14 - 27.41, la chiusura di ieri è stata 27.49 e il volume degli scambi ha raggiunto 5266. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CHYM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Chime Financial, Inc. pagano dividendi?

Chime Financial, Inc. è attualmente valutato a 26.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -38.26% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CHYM.

Come acquistare azioni CHYM?

Puoi acquistare azioni Chime Financial, Inc. al prezzo attuale di 26.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.55 o 26.85, mentre 5266 e -2.57% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CHYM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CHYM?

Investire in Chime Financial, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 16.17 - 44.94 e il prezzo attuale 26.55. Molti confrontano 21.96% e -21.40% prima di effettuare ordini su 26.55 o 26.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CHYM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Chime Financial, Inc.?

Il prezzo massimo di Chime Financial, Inc. nell'ultimo anno è stato 44.94. All'interno di 16.17 - 44.94, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.49 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Chime Financial, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Chime Financial, Inc.?

Il prezzo più basso di Chime Financial, Inc. (CHYM) nel corso dell'anno è stato 16.17. Confrontandolo con gli attuali 26.55 e 16.17 - 44.94 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CHYM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CHYM?

Chime Financial, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.49 e -38.26%.

Intervallo Giornaliero
26.14 27.41
Intervallo Annuale
16.17 44.94
Chiusura Precedente
27.49
Apertura
27.25
Bid
26.55
Ask
26.85
Minimo
26.14
Massimo
27.41
Volume
5.266 K
Variazione giornaliera
-3.42%
Variazione Mensile
21.96%
Variazione Semestrale
-21.40%
Variazione Annuale
-38.26%
