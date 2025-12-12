- 概要
CHYM: チャイム・ファイナンシャル
CHYMの今日の為替レートは、-4.47%変化しました。日中、通貨は1あたり25.94の安値と27.41の高値で取引されました。
チャイム・ファイナンシャルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CHYM株の現在の価格は？
チャイム・ファイナンシャルの株価は本日26.26です。25.94 - 27.41内で取引され、前日の終値は27.49、取引量は8808に達しました。CHYMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
チャイム・ファイナンシャルの株は配当を出しますか？
チャイム・ファイナンシャルの現在の価格は26.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は-38.93%やUSDにも注目します。CHYMの動きはライブチャートで確認できます。
CHYM株を買う方法は？
チャイム・ファイナンシャルの株は現在26.26で購入可能です。注文は通常26.26または26.56付近で行われ、8808や-3.63%が市場の動きを示します。CHYMの最新情報はライブチャートで確認できます。
CHYM株に投資する方法は？
チャイム・ファイナンシャルへの投資では、年間の値幅16.17 - 44.94と現在の26.26を考慮します。注文は多くの場合26.26や26.56で行われる前に、20.62%や-22.26%と比較されます。CHYMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
チャイム・ファイナンシャルの株の最高値は？
チャイム・ファイナンシャルの過去1年の最高値は44.94でした。16.17 - 44.94内で株価は大きく変動し、27.49と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。チャイム・ファイナンシャルのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
チャイム・ファイナンシャルの株の最低値は？
チャイム・ファイナンシャル(CHYM)の年間最安値は16.17でした。現在の26.26や16.17 - 44.94と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CHYMの動きはライブチャートで確認できます。
CHYMの株式分割はいつ行われましたか？
チャイム・ファイナンシャルは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.49、-38.93%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.49
- 始値
- 27.25
- 買値
- 26.26
- 買値
- 26.56
- 安値
- 25.94
- 高値
- 27.41
- 出来高
- 8.808 K
- 1日の変化
- -4.47%
- 1ヶ月の変化
- 20.62%
- 6ヶ月の変化
- -22.26%
- 1年の変化
- -38.93%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前