CHYM: Chime Financial, Inc.
El tipo de cambio de CHYM de hoy ha cambiado un -4.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.94, mientras que el máximo ha alcanzado 27.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Chime Financial, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CHYM hoy?
Chime Financial, Inc. (CHYM) se evalúa hoy en 26.19. El instrumento se negocia dentro de 25.94 - 27.41; el cierre de ayer ha sido 27.49 y el volumen comercial ha alcanzado 13311. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CHYM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Chime Financial, Inc.?
Chime Financial, Inc. se evalúa actualmente en 26.19. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -39.09% y USD. Monitoree los movimientos de CHYM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CHYM?
Puede comprar acciones de Chime Financial, Inc. (CHYM) al precio actual de 26.19. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.19 o 26.49, mientras que 13311 y -3.89% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CHYM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CHYM?
Invertir en Chime Financial, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 16.17 - 44.94 y el precio actual 26.19. Muchos comparan 20.30% y -22.47% antes de colocar órdenes en 26.19 o 26.49. Estudie los cambios diarios de precios de CHYM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Chime Financial, Inc.?
El precio más alto de Chime Financial, Inc. (CHYM) en el último año ha sido 44.94. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.17 - 44.94, una comparación con 27.49 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Chime Financial, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Chime Financial, Inc.?
El precio más bajo de Chime Financial, Inc. (CHYM) para el año ha sido 16.17. La comparación con los actuales 26.19 y 16.17 - 44.94 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CHYM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CHYM?
En el pasado, Chime Financial, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.49 y -39.09% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.49
- Open
- 27.25
- Bid
- 26.19
- Ask
- 26.49
- Low
- 25.94
- High
- 27.41
- Volumen
- 13.311 K
- Cambio diario
- -4.73%
- Cambio mensual
- 20.30%
- Cambio a 6 meses
- -22.47%
- Cambio anual
- -39.09%