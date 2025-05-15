Dövizler / CHNR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CHNR: China Natural Resources Inc
4.95 USD 0.03 (0.61%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CHNR fiyatı bugün 0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.67 ve Yüksek fiyatı olarak 5.10 aralığında işlem gördü.
China Natural Resources Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHNR haberleri
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- # China Natural Resources announces 8-for-1 share combination
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- China Natural Resources sets 8-to-1 share combination
- CHINA NATURAL RESOURCES REPORTS FULL YEAR 2024 RESULTS
Günlük aralık
4.67 5.10
Yıllık aralık
0.45 5.20
- Önceki kapanış
- 4.92
- Açılış
- 4.75
- Satış
- 4.95
- Alış
- 5.25
- Düşük
- 4.67
- Yüksek
- 5.10
- Hacim
- 76
- Günlük değişim
- 0.61%
- Aylık değişim
- 31.30%
- 6 aylık değişim
- 800.00%
- Yıllık değişim
- 534.62%
21 Eylül, Pazar