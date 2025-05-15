CotationsSections
CHNR
CHNR: China Natural Resources Inc

4.95 USD 0.03 (0.61%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CHNR a changé de 0.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.67 et à un maximum de 5.10.

Suivez la dynamique China Natural Resources Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
4.67 5.10
Range Annuel
0.45 5.20
Clôture Précédente
4.92
Ouverture
4.75
Bid
4.95
Ask
5.25
Plus Bas
4.67
Plus Haut
5.10
Volume
76
Changement quotidien
0.61%
Changement Mensuel
31.30%
Changement à 6 Mois
800.00%
Changement Annuel
534.62%
