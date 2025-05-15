通貨 / CHNR
CHNR: China Natural Resources Inc
4.92 USD 0.17 (3.34%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CHNRの今日の為替レートは、-3.34%変化しました。日中、通貨は1あたり4.70の安値と5.19の高値で取引されました。
China Natural Resources Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHNR News
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- # China Natural Resources announces 8-for-1 share combination
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- China Natural Resources sets 8-to-1 share combination
- CHINA NATURAL RESOURCES REPORTS FULL YEAR 2024 RESULTS
1日のレンジ
4.70 5.19
1年のレンジ
0.45 5.20
- 以前の終値
- 5.09
- 始値
- 5.19
- 買値
- 4.92
- 買値
- 5.22
- 安値
- 4.70
- 高値
- 5.19
- 出来高
- 83
- 1日の変化
- -3.34%
- 1ヶ月の変化
- 30.50%
- 6ヶ月の変化
- 794.55%
- 1年の変化
- 530.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K