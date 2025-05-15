КотировкиРазделы
CHNR
CHNR: China Natural Resources Inc

5.03 USD 0.78 (18.35%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHNR за сегодня изменился на 18.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.20, а максимальная — 5.06.

Следите за динамикой China Natural Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.20 5.06
Годовой диапазон
0.45 5.10
Предыдущее закрытие
4.25
Open
4.20
Bid
5.03
Ask
5.33
Low
4.20
High
5.06
Объем
198
Дневное изменение
18.35%
Месячное изменение
33.42%
6-месячное изменение
814.55%
Годовое изменение
544.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.