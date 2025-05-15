Валюты / CHNR
CHNR: China Natural Resources Inc
5.03 USD 0.78 (18.35%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHNR за сегодня изменился на 18.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.20, а максимальная — 5.06.
Следите за динамикой China Natural Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CHNR
Дневной диапазон
4.20 5.06
Годовой диапазон
0.45 5.10
- Предыдущее закрытие
- 4.25
- Open
- 4.20
- Bid
- 5.03
- Ask
- 5.33
- Low
- 4.20
- High
- 5.06
- Объем
- 198
- Дневное изменение
- 18.35%
- Месячное изменение
- 33.42%
- 6-месячное изменение
- 814.55%
- Годовое изменение
- 544.87%
