통화 / CHNR
CHNR: China Natural Resources Inc
4.95 USD 0.03 (0.61%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CHNR 환율이 오늘 0.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.67이고 고가는 5.10이었습니다.
China Natural Resources Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHNR News
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- # China Natural Resources announces 8-for-1 share combination
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- China Natural Resources sets 8-to-1 share combination
- CHINA NATURAL RESOURCES REPORTS FULL YEAR 2024 RESULTS
일일 변동 비율
4.67 5.10
년간 변동
0.45 5.20
- 이전 종가
- 4.92
- 시가
- 4.75
- Bid
- 4.95
- Ask
- 5.25
- 저가
- 4.67
- 고가
- 5.10
- 볼륨
- 76
- 일일 변동
- 0.61%
- 월 변동
- 31.30%
- 6개월 변동
- 800.00%
- 년간 변동율
- 534.62%
20 9월, 토요일