Währungen / CHNR
CHNR: China Natural Resources Inc
4.95 USD 0.03 (0.61%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHNR hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.67 bis zu einem Hoch von 5.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die China Natural Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CHNR News
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- # China Natural Resources announces 8-for-1 share combination
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- China Natural Resources sets 8-to-1 share combination
- CHINA NATURAL RESOURCES REPORTS FULL YEAR 2024 RESULTS
Tagesspanne
4.67 5.10
Jahresspanne
0.45 5.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.92
- Eröffnung
- 4.75
- Bid
- 4.95
- Ask
- 5.25
- Tief
- 4.67
- Hoch
- 5.10
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- 0.61%
- Monatsänderung
- 31.30%
- 6-Monatsänderung
- 800.00%
- Jahresänderung
- 534.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K