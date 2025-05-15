KurseKategorien
CHNR: China Natural Resources Inc

4.95 USD 0.03 (0.61%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHNR hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.67 bis zu einem Hoch von 5.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die China Natural Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
4.67 5.10
Jahresspanne
0.45 5.20
Vorheriger Schlusskurs
4.92
Eröffnung
4.75
Bid
4.95
Ask
5.25
Tief
4.67
Hoch
5.10
Volumen
41
Tagesänderung
0.61%
Monatsänderung
31.30%
6-Monatsänderung
800.00%
Jahresänderung
534.62%
